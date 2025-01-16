В Перми начали этап строительства гостиницы на месте бывшего здания ВКИУ

В Перми на ул. Окулова, 4 подрядчик приступил к строительству четырехзвездочной гостиницы. Гостиничный комплекс возводят на месте здания бывшего Высшего военного командно-инженерного училища (ВКИУ).
На объекте строительства начали монолитные работы по устройству фундамента, идет поэтапная разработка котлована с креплением стен.
Реконструкция бывшего здания ВКИУ стартовала в июне прошлого года. Компания «Окулова 4» и ООО «Стройуниверсал-Парма» 30 мая 2024 года заключили контракт на выполнение комплекса работ по реконструкции здания под гостиницу.
После начала работ эксперты пришли к выводу, что здание не соответствует предъявляемым требованиям для размещения в нем гостиницы. В июле подрядчик приступил к демонтажу его конструкции. Частичный демонтаж завершили в декабре.
Проект в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» реализуют при участии Корпорации «Туризм.РФ» и Фонда развития Пермского края (ФРПК). Оператором гостиницы будет сеть Azimut Hotels.
Гостиница рассчитана для посещения 27 тыс. туристов в год. В здании разместят 198 номеров, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, спа- и фитнес-центр.
При возведении планируют использовать 95% строительных материалов отечественного производства. Это позволит реализовать проект без возможных сложностей с поставками.
Гостиничный комплекс планируют открыть в 2026 году — в течение 27 месяцев с даты заключения договора.