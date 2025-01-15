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Лукашенко сказал ни копейки не тратить на «барахло»: «Всякие офисы, конторы и прочее»

Лукашенко сказал ни копейки не тратить на «барахло»: «Офисы, конторы и прочее».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал ни копейки денег в рамках Государственной инвестиционной программы не тратить на «барахло»: «Всякие офисы, конторы и прочее». Об этом, пишет БелТА, глава Беларуси заявил на совещании по утверждению Госинвестпрограммы на 2025 год.

В частности, Лукашенко заявил следующее:

— Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. Всякие офисы, конторы и прочее — у нас этого «барахла» хватает. Государственные они, для МВД, госслужащих — неважно для кого.

А ключевой принцип, озвученный Лукашенко, прост:

— Экономия, экономия, экономия.

На совещании президент обратился к председателю Комитета государственного контроля Василию Герасимову по вопросам трат государственных средств:

— Вот туда вы должны смотреть и вникать. И контролировать соответствующе правительство, министров, всех, кто стоит за этими деньгами.

Лукашенко сказал, что деньги просто так тратить нельзя, а от подхода «не возьму из бюджета я, возьмет кто-то другой» надо отходить.

Тем временем мобильные операторы не смогут подключать платные подписки без согласия белорусов. На это неоднократно жаловались абоненты.

А 51-летняя белорусская певица Наталья Тамело впервые рассказала, почему у нее нет детей: «Я что-то упустила в жизни, родители меня до сих пор ругают!».