Лукашенко сказал ни копейки не тратить на «барахло»: «Всякие офисы, конторы и прочее»

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал ни копейки денег в рамках Государственной инвестиционной программы не тратить на «барахло»: «Всякие офисы, конторы и прочее». Об этом, пишет БелТА, глава Беларуси заявил на совещании по утверждению Госинвестпрограммы на 2025 год.
В частности, Лукашенко заявил следующее:
— Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. Всякие офисы, конторы и прочее — у нас этого «барахла» хватает. Государственные они, для МВД, госслужащих — неважно для кого.
А ключевой принцип, озвученный Лукашенко, прост:
— Экономия, экономия, экономия.
На совещании президент обратился к председателю Комитета государственного контроля Василию Герасимову по вопросам трат государственных средств:
— Вот туда вы должны смотреть и вникать. И контролировать соответствующе правительство, министров, всех, кто стоит за этими деньгами.
Лукашенко сказал, что деньги просто так тратить нельзя, а от подхода «не возьму из бюджета я, возьмет кто-то другой» надо отходить.
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