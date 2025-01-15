Лукашенко высказался о муштре в белорусской армии, сказав людям в погонах обойтись без лишних денег

Президент Александр Лукашенко высказался о муштре в белорусской армии и сказал людям в погонах обойтись без лишних денег. Об этом, пишет БелТА, глава Беларуси заявил 15 января на совещании по утверждению Госинвестпрограммы на 2025 год.
В частности, Лукашенко заявил следующее:
— Мы договорились, что не муштра должна быть в Вооруженных Силах. В Вооруженных Силах должны быть подготовленные в физическом отношении люди. Я к примеру говорю. Но если где-то что-то надо, вы скажите, мы примем решение.
А говоря о финансировании, президент подчеркнул:
— Хочу предупредить людей в погонах: лишних денег не будет. Там, где можем обойтись, должны обойтись.
Эти слова были произнесены Лукашенко в контексте высказанного им критического взгляда на планы возведения тех объектов силовых структур, которые не относятся к первоочередным или особо востребованным. Агентство в качестве примера привело строительство плацев и спортплощадок для военнослужащих.
Также не совещании Лукашенко сказал ни копейки не тратить на «барахло»: «Всякие офисы, конторы и прочее».
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