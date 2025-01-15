Россия будет поставлять газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи

В Молдавии с 16 декабря 2024 года, за две недели до прекращения поставок, уже ввели режим ЧП. С 1 января поставки прекратились. В ПМР были введены веерные отключения света. Днем 2 января все промышленные предприятия в Приднестровье остановили работу, за исключением тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность республики. Ночное уличное освещение в городах было отключено.