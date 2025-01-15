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Совмин ввел лицензирование на вывоз капусты, яблок, лука, морковки и овощей

Совмин Беларуси запретил вывозить яблоки, капусту, лук и другие овощи.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Беларуси ввело на три месяца лицензирование на вывоз белокочанной капусты, яблок, репчатого лука, морковки и столовой свеклы, сообщил телеграм-канал «Правительство Беларуси».

Согласно постановлению Совмина, вывоз яблок и ряда овощей из «борщевого набора» вне зависимости от страны происхождения за пределы Беларуси будет возможен по разовым лицензиям. Лицензии будут выдавать МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом, областными исполкомами и Мингорисполкомом.

Решение о возможности выдачи такой лицензии будут принимать уполномоченные органы. Для этого властями будет оцениваться соотношение свободных ресурсов такой продукции в Беларуси и потребности республики в ней к моменту согласования лицензии.

В правительстве отметили, что постановление приняли, чтобы обеспечить внутренний рынок данной продукцией в межсезонье.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко дал сотрудникам одной из госинспекций право досмотра и применения оружия.

Кроме того, глава республики сказал инвестировать в лечение онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы спасать людей.