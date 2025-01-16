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Госжилинспекция заставила пересчитать платежи за отопление в Котово

С жалобой на завышенные счета, полученные от одной из теплоснабжающих компаний, в Государственную жилищную инспекцию обратились жители одного из МКД города Котово.

Согласно информации, которую озвучили в региональной Госжилинспекции, в мае прошлого года поставщики ресурса произвели перерасчет платы за отопление и выставили горожанам соответствующие квитанции.

Однако жители многоквартирного дома не согласились с решением теплоснабжающей компании и обратились за помощью в жилищное надзорное ведомство.

По итогам рассмотрения жалобы Госжилинспекция по Волгоградской области приняла решение в пользу горожан и обязала ресурсоснабжающую компанию пересчитать плату за отопление, отраженное в платежном документе за май 2024 года.

Отмечается, что в рамках исполнения предостережения компания произвела перерасчет платы потребителям, отраженный в платежных документах за декабрь 2024 года по строке «отопление».

При этом общая сумма перерасчета составила 89 868,44 рубля.