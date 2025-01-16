Госжилинспекция заставила пересчитать платежи за отопление в Котово

Согласно информации, которую озвучили в региональной Госжилинспекции, в мае прошлого года поставщики ресурса произвели перерасчет платы за отопление и выставили горожанам соответствующие квитанции.
Однако жители многоквартирного дома не согласились с решением теплоснабжающей компании и обратились за помощью в жилищное надзорное ведомство.
По итогам рассмотрения жалобы Госжилинспекция по Волгоградской области приняла решение в пользу горожан и обязала ресурсоснабжающую компанию пересчитать плату за отопление, отраженное в платежном документе за май 2024 года.
Отмечается, что в рамках исполнения предостережения компания произвела перерасчет платы потребителям, отраженный в платежных документах за декабрь 2024 года по строке «отопление».
При этом общая сумма перерасчета составила 89 868,44 рубля.