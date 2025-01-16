Нацбанк заметно понизил курс доллара и курс евро на 16 января

Национальный банк обнародовал курсы валют на 16 января 2025 года, четверг. В частности, госрегулятор понизил курс российского рубля, курс доллара и курс евро.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 16 января, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4741 белорусского рубля, 1 евро — 3,5821 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3826 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в среду, 15 января, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали легче в валютной корзине.
В денежном выражении курс доллара понижен на 0,0219 белрубля, евро потерял 0,0052 белрубля, а курс российского рубля стал легче на 0,0164 белрубля.
Тем временем Совмин ввел лицензирование на вывоз капусты, яблок, лука, морковки и овощей.