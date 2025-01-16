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Госдолг Италии впервые превысил три триллиона евро

Размер госдолга страны достиг исторического максимума.

Государственный долг Италии превысил три триллиона евро, размер госдолга страны достиг исторического максимума.

По данным Банка Италии, долг в ноябре 2024 года возрос на 23,9 миллиарда по сравнению с октябрём, достигнув 3 005 триллионов евро.

В сообщении ЦБ сказано, что данное увеличение отражает рост ликвидных активов Министерства финансов, а также потребностей госуправления. В первом случае речь идёт о росте с 20,9 до 63,9 миллиарда евро, во втором — о сумме 3,2 миллиарда евро.

Ранее сообщалось, что госдолг США может достигнуть верхнего предела, угрожая экономике дефолтом.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Соединённым Штатам грозит банкротство в случае, если власти страны не исправят проблему с бюджетными расходами, а также ростом госдолга.