Telegraph: в Британии до 20 тысяч украинских беженцев могут потерять работу

Издание отмечает, что до 20 тысяч человек могут столкнуться с трудностями при трудоустройстве. Кроме того, согласно опросу Opora среди более трёх тысяч беженцев, 4% респондентов сообщили о проблемах с арендой жилья из-за визовых ограничений.