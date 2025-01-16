В Хабаровске пройдёт аукцион на строительство дороги к границе на Большом Уссурийском

Кроме того, Государственная дума Российской Федерации приняла закон о бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, где Минтрансу России предусмотрена сумма в объеме 10,8 млрд рублей для строительства в период 2025—2029 годов автомобильного пункта пропуска через государственную границу с Китаем.