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В Хабаровске пройдёт аукцион на строительство дороги к границе на Большом Уссурийском

Стоимость четырёхкилометровой трассы составит более трёх миллиардов рублей.

Источник: Reuters

Хабаровское управление автомобильных дорог планирует проведение аукциона на строительство автомобильной дороги от будущего пограничного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский к мосту через Амурскую протоку. Максимальная цена строительства составит чуть менее 3,5 млрд рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, ранее Госэкспертиза Хабаровского края выдала положительное заключение проекту строительства насыпи под будущий автомобильный пункт пропуска через государственную границу на острове Большой Уссурийский. Стоимость этого объекта составит порядка 3 млрд рублей.

Кроме того, Государственная дума Российской Федерации приняла закон о бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, где Минтрансу России предусмотрена сумма в объеме 10,8 млрд рублей для строительства в период 2025—2029 годов автомобильного пункта пропуска через государственную границу с Китаем.