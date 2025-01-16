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Китайский автопром может массово уйти из России

Высокая стоимость кредитов и постоянно растущий размер утилизационного сбора сделают бизнес многих китайских автобрендов в России неприбыльным.

Источник: ДЕЙТА

Такой прогноз озвучили представители комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, сообщает ИА DEITA.RU.

Как полагают специалисты, стагнация, которая началась на российском авторынке в ноябре-декабре 2024 года, в новом году будет лишь набирать свои обороты и со временем примет форму снежного кома.

В ассоциации прогнозируют, что в конечном итоге в России начнут массово закрываться дилерские центры, а китайские производители будут уходить с российского рынка, пишет портал «Автовзгляд».

По оценкам экспертов, по мере падения спроса автодилеры останутся без дохода и уже к лету начнут сворачивать свой бизнес. Отдельные продавцы уже начали отказываться от контрактов с китайскими брендами.

автопром