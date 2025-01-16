Китайский автопром может массово уйти из России

Такой прогноз озвучили представители комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, сообщает ИА DEITA.RU.
Как полагают специалисты, стагнация, которая началась на российском авторынке в ноябре-декабре 2024 года, в новом году будет лишь набирать свои обороты и со временем примет форму снежного кома.
В ассоциации прогнозируют, что в конечном итоге в России начнут массово закрываться дилерские центры, а китайские производители будут уходить с российского рынка, пишет портал «Автовзгляд».
По оценкам экспертов, по мере падения спроса автодилеры останутся без дохода и уже к лету начнут сворачивать свой бизнес. Отдельные продавцы уже начали отказываться от контрактов с китайскими брендами.