«Инфраструктура для жизни»: новый нацпроект продолжит ремонт дорог Приморья

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» был инициирован в соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2024 года. Его цель — создать комфортные и безопасные условия для жителей России через развитие инфраструктуры. В рамках программы планируется модернизировать жилой фонд, улучшить транспортную и социальную инфраструктуру, а также повысить качество жилья для населения.