«Инфраструктура для жизни»: новый нацпроект продолжит ремонт дорог Приморья

Ремонт дорог в Приморье продолжится в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Телеграм-канал «Минтранс Приморья» сообщил, что этот проект заменил предыдущую программу «Безопасные качественные дороги».
Новый проект включает три федеральных направления: «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».
По данным регионального министерства, в рамках новой инициативы уже заключены контракты на ремонт 13 участков дорог общей протяженностью более 110 километров и 16 мостов. Кроме того, продолжатся работы на переходящих объектах, таких как:
— трасса Осиновка — Рудная Пристань в районе села Ивановка;
— участок дороги Михайловка — Турий Рог около села Хороль;
— пять объектов в Хасанском округе.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» был инициирован в соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2024 года. Его цель — создать комфортные и безопасные условия для жителей России через развитие инфраструктуры. В рамках программы планируется модернизировать жилой фонд, улучшить транспортную и социальную инфраструктуру, а также повысить качество жилья для населения.
На реализацию проекта выделено почти 4 триллиона рублей на период с 2025 по 2027 годы. Из них в 2025 году предусмотрено финансирование в размере 1,17 триллиона рублей.