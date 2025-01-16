Арендный дом сдали в эксплуатацию в Хабаровске

В Хабаровске под программу «Доступное арендное жилье в ДФО» построен и сдан в эксплуатацию многоквартирный дом. Его заселение начнется во втором квартале 2025 года. Напомним, программа «Доступное арендное жилье в ДФО» запущена по инициативе президента России и реализуется ДОМ.РФ в сотрудничестве с Минвостокразвития, Минфином, Минстроем России, регионами и застройщиками. Всего на Дальнем Востоке планируется построить не менее 10 тысяч таких квартир, из них около 2,4 тысяч — в Хабаровском крае, сообщает ИА AmurMedia.
Как уточнили в министерстве строительства региона, в краевой столице дом построен ООО «СЗ “Юникей”». В нем 6 подъездов и 240 квартир. Застройщик уже приступил к их обустройству — будет сделан ремонт, закуплена и установлена мебель и бытовая техника.
— В арендных домах квартиры гражданам будут предоставляться в долгосрочную аренду через регионального оператора — АО «ЗАСТРОЙЩИК.27». Треть ставки субсидирует федеральный бюджет, еще треть — региональный, а оставшуюся часть, то есть примерно четверть суммы среднерыночного уровня, платит сам арендатор. Среди тех, кто будет иметь право на льготное арендное жилье, участники специальной военной операции, работники оборонно-промышленных предприятий, молодые специалисты и некоторые другие категории, — рассказал начальник жилищного управления регионального Минстроя Павел Белоглазов.
Он добавил, что региональный оператор уже начал прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на получение арендного жилья по программе «Доступное арендное жилье в ДФО».
Как напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в конце 2024 года в Комсомольске-на-Амуре ООО «СЗ “ТРЕСТЖИЛСТРОЙ”» ввел в эксплуатацию многоквартирный жилой дом на 84 квартиры, расположенный на пр. Интернациональный. Получить в нем жилье в аренду по программе граждане смогут во втором квартале 2025 года.