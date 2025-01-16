Арендный дом сдали в эксплуатацию в Хабаровске

В Хабаровске под программу «Доступное арендное жилье в ДФО» построен и сдан в эксплуатацию многоквартирный дом. Его заселение начнется во втором квартале 2025 года. Напомним, программа «Доступное арендное жилье в ДФО» запущена по инициативе президента России и реализуется ДОМ.РФ в сотрудничестве с Минвостокразвития, Минфином, Минстроем России, регионами и застройщиками. Всего на Дальнем Востоке планируется построить не менее 10 тысяч таких квартир, из них около 2,4 тысяч — в Хабаровском крае, сообщает ИА AmurMedia.