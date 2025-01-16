В Омской области снижается производство сельскохозяйственной продукции

В частности, производство птицы на убой снизилось на 4,7%, молока — на 5,6%, а количество яиц уменьшилось на 2,2%. За 11 месяцев прошлого года в регионе было произведено 608,4 миллиона яиц, 289 тысяч тонн молока и 112,3 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе.