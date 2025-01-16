В Омской области снижается производство сельскохозяйственной продукции

В Омской области наблюдается снижение производства сельскохозяйственной продукции. Об этом говорится в докладе Омскстата о социально-экономическом положении региона. По информации за январь-ноябрь 2024 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года происходит уменьшение объёмов производства яиц, молока и мяса птицы.
В частности, производство птицы на убой снизилось на 4,7%, молока — на 5,6%, а количество яиц уменьшилось на 2,2%. За 11 месяцев прошлого года в регионе было произведено 608,4 миллиона яиц, 289 тысяч тонн молока и 112,3 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе.
Также стоит отметить изменения в структуре производства мяса. Увеличился удельный вес говядины и свинины, в то время как доля мяса птицы сократилась. За рассматриваемый период было произведено 34,1 тысячи тонн мяса птицы, 19,8 тысячи тонн говядины и 58,2 тысячи тонн свинины.