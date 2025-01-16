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В Омской области два маршрута остались без перевозчика

В минувшую среду, 15 января 2025 года, Минтранс Омской области сообщил о прекращении действия разрешений на перевозки по двум межмуниципальным маршрутам.

Источник: SuperOmsk.ru

В каждом из случаев речь идет о соответствующем обращении перевозчиков. Фактически они «устранились» с 13 января 2025 года.

Первый из маршрутов, на который объявляется новый конкурс, № 1089 «Омск-Колосовка». Стоит напомнить, что 23 декабря 2024 года объявлялось о временном перерыве в его работе вплоть до конца года. Не исключено, что эти обстоятельства взаимосвязаны, официальная причина временной отмены сообщения между Омском и райцентром севернее райцентра.

Примечательно, что в последний раз перевозчика выбирали менее года назад, конкурс состоялся 31 мая 2024 года.

В свою очередь, перевозчик второго из «маршрутов-отказников», № 910 «Омск — Ростовка — Новомосковка», занимался выпуском транспорта в рейсы свыше 6 лет, победив в конкурсе, состоявшемся в октябре 2016 года.

Стоит напомнить, что маршрут № 1089 является ежедневным. Ежесуточно должно осуществляться по 2 рейса. Маршрут № 910 также действует ежедневно, но ходит гораздо чаще — 22 раза в день, на него необходимо выпускать 2 автобуса малого класса.

Новый конкурс по каждому из них назначен на 18 и 20 февраля 2025 года.