В Омской области два маршрута остались без перевозчика

Первый из маршрутов, на который объявляется новый конкурс, № 1089 «Омск-Колосовка». Стоит напомнить, что 23 декабря 2024 года объявлялось о временном перерыве в его работе вплоть до конца года. Не исключено, что эти обстоятельства взаимосвязаны, официальная причина временной отмены сообщения между Омском и райцентром севернее райцентра.