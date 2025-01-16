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Во Владивостоке пассажиропоток вырос на 17%

Наибольший рост международного пассажиропотока обеспечивают участившиеся рейсы в Китай.

Источник: Комсомольская правда

Пассажиропоток увеличился на 17% во Владивостоке. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

Уточняется, что всего за 2024 год аэровокзал обслужил около трех миллионов пассажиров. Также известно, что полеты совершались по 23 внутренним и 14 международным направлениям.

Благодаря прошлому году аэропорт Владивостока закрепил лидерство в общем объеме пассажирских перевозок Дальнего Востока. Таким образом, он подтвердил статус крупнейшего дальневосточного аэровокзала.

Сотрудники воздушной гавани рассказали, что наибольшей популярностью пользовались рейсы в Москву, Южно-Сахалинск и Красноярск. Также добавляется, что по международным направлениям было перевезено почти 450 тысяч человек.

Наибольший рост международного пассажиропотока обеспечивают участившиеся рейсы в Китай.