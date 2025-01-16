На севере Волгограда собираются построить новый ТЦ без парковок

Как сообщает V102.RU со ссылкой на сообщение мэрии, публичные слушания по согласованию отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капстроительства пройдут в Волгограде в начале февраля текущего года.
На суд общественности будет вынесен проект решения о предоставлении разрешения на внесение изменений в планы строительства объекта. Предлагается уменьшить минимальную долю озеленения с 15% до 3,99% и сократить с 204 до 0 минимальное количество мест для размещения индивидуального автотранспорта.
Кроме того, разрешение требуется на увеличение максимального процента застройки земельного участка с 50% до 84,84%, уменьшение минимального количества мест на погрузо-разгрузочных площадках с 3 до 0, а также уменьшение максимальных отступов от границ земельного участка в целых определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений.
В документах указано, что на земельном участке площадью 7610 кв.м. с кадастровым номером 34:34:010059:5931 по ул. Ополченской, 11а планируется строительство и реконструкция торгового комплекса «Ритм». Его площадь в общей сложности составит больше 10 тыс. кв.м.
Стройку планируют начать в нескольких метрах от существующего здания объекта культурного наследия «Цирк (рынок)». Минимальный отступ от этого объекта предлагается сократить с 3 до 0,4 метра.
— «Проектное обоснование для получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства торговый комплекс “Ритм”, расположенного по адресу: г. Волгоград, Тракторозаводский район, ул. Ополченская, зд. 11а» выполнена на основании заявления ООО «Восход» в лице генерального директора ООО «Управляющая компания “Ритм” Ю. В. Чехова, — говорится в сопроводительной документации.
Экс-мэру Волгограда Юрию Викторовичу Чехову, согласно данным СПАРК, принадлежит 95% доли в ООО «УК “Ритм”. Оставшиеся 5% принадлежат Чеховой Анне Юрьевне.
Напомним, что Чехов занимается ресторанным, гостиничным бизнесом, имеет в собственности складские и торговые помещения. Под управлением его головной фирмы находится порядка восемь «дочек», в числе которых ООО «Волгоград-Интурист», ООО «Гостиничный комплекс Волгоград», ООО «Волгоградский складской Альянс», ООО «Горизонт» (ТРЦ «Пирамида») и другие.
О планах реновации застрявшего в 90-х годах тракторного рынка в Волгограде сообщалось еще в 2020 году. Тогда речь шла о создании крупного спортивного кластера на базе восстанавливаемого стадиона «Трактор» и комплексном развитии территории с благоустройством и реконструкцией улично-дорожной сети. Юрий Чехов, как отмечалось, активно участвует в этом проекте. Тогда он заявлял, что вместо старого рынка будет построено двухэтажное комфортное, современное здание с хорошими торговыми местами, системами отопления и кондиционирования.