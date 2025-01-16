На севере Волгограда собираются построить новый ТЦ без парковок

О планах реновации застрявшего в 90-х годах тракторного рынка в Волгограде сообщалось еще в 2020 году. Тогда речь шла о создании крупного спортивного кластера на базе восстанавливаемого стадиона «Трактор» и комплексном развитии территории с благоустройством и реконструкцией улично-дорожной сети. Юрий Чехов, как отмечалось, активно участвует в этом проекте. Тогда он заявлял, что вместо старого рынка будет построено двухэтажное комфортное, современное здание с хорошими торговыми местами, системами отопления и кондиционирования.