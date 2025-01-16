На уборку снега в Свердловской области вывели почти 300 единиц техники

Для уборки на трассы вывели 181 комбинированную дорожную машину, 18 автомобилей с отвалом, 51 автогрейдер и 47 единиц другой техники. Для устранения скользкости использовали 5526 тонн пескосоляной смеси. Кроме того, сотрудники управления автодорог Свердловской области предписали нескольким подрядчикам в течение дня заняться уборкой дорог — недостатки содержания были отмечены на 15 участках региональных трасс.