Все марки бензина и дизельное топливо подорожали в Волгограде

Согласно данным Волгоградстата, стоимость бензина марки АИ-92 в регионе за последнюю неделю выросла на 0,81% и в среднем достигла отметки в 56,24 рубля за литр.
А вот один литр бензина АИ-95 в среднем на заправках Волгоградской области сейчас стоит 62,49 рубля — рост составил 0,81%.
На 0,6% подорожал бензин марки АИ-98. Один литр обойдется водителям в 82,46 рубля.
Кроме этого, специалисты установили, что дизельное топливо прибавило в цене 0,75% — его стоимость в среднем составляет 68,07 рубля за литр.