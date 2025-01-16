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Все марки бензина и дизельное топливо подорожали в Волгограде

Специалисты ведомства статистики зафиксировали изменение цен на нефтепродукты в регионе за первую неделю наблюдений в 2025 году.

Источник: Reuters

Согласно данным Волгоградстата, стоимость бензина марки АИ-92 в регионе за последнюю неделю выросла на 0,81% и в среднем достигла отметки в 56,24 рубля за литр.

А вот один литр бензина АИ-95 в среднем на заправках Волгоградской области сейчас стоит 62,49 рубля — рост составил 0,81%.

На 0,6% подорожал бензин марки АИ-98. Один литр обойдется водителям в 82,46 рубля.

Кроме этого, специалисты установили, что дизельное топливо прибавило в цене 0,75% — его стоимость в среднем составляет 68,07 рубля за литр.

топливо