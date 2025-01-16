В Казахстане растет спрос на юани

Примечательно, что рост курса юаня продолжился и в 2025 году: так, с начала года показатель увеличился с 71,94 тенге до 72,08 тенге на 14 января текущего года. Это может повлиять на конечную стоимость товаров из Китая, таких как автомобили, пользовавшиеся огромным спросом в прошлом году, а также на стоимость товаров на китайских маркетплейсах, где цены изначально обозначаются в юанях. Заметим: объем онлайн-торговли в Казахстане за четыре года вырос в пять раз, достигнув в 2024 году 3 трлн тенге, а к 2029 году, по прогнозам, он превысит 9 трлн тенге. При этом китайские маркетплейсы популярны в РК не только у физлиц, но и у «оптовиков», которые затем перепродают товары оттуда на отечественных площадках.