В Казахстане растет спрос на юани

Объем нетто-продаж китайских юаней обменными пунктами Казахстана в ноябре 2024 года составил 124 млн тенге— на 19,4% меньше, чем в предыдущем месяце, и в два раза меньше, чем в ноябре 2023 года, пишет Finprom.kz.
Наибольший месячный объем «чистых» продаж китайской валюты в 2024 году был отмечен в июне (276,1 млн тенге), а наименьший — в июле (5,1 млн тенге).
Отрицательный объем нетто-продаж юаней в 2024 году наблюдался лишь в апреле: минус 31,1 млн тенге.
В совокупности за январь-ноябрь 2024 года объем нетто-продаж китайских юаней превысил 1,3 млрд тенге — сразу на 39,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Следует отметить, что, несмотря на месячные колебания, в целом спрос на юани у населения Казахстана растет уже третий год подряд.
В региональном разрезе положительные нетто-продажи обменными пунктами китайских юаней наблюдались в 17 из 20 регионов РК. Наибольшие показатели были отмечены в Алматы и Астане: 547,4 млн и 400,3 млн тенге соответственно. Значительный объём также пришелся на Карагандинскую область: 126,9 млн тенге.
Отрицательные объемы нетто-продаж юаней были зафиксированы в Жетысуской области (минус 6,3 млн тенге), Шымкенте (минус 5,8 млн тенге) и Туркестанской области (минус 400 тыс. тенге).
Официальный обменный курс юаня в среднем за декабрь 2024 года составил 71,38 тенге — одно из самых высоких значений, уступившее лишь показателю марта 2022-го, когда курс в среднем достигал 78,44 тенге. По сравнению с предыдущим месяцем курс юаня вырос на 3,9%, а по сравнению декабрем 2023 года — на 11,4%. В четвертом квартале 2024 года средний курс юаня составлял 69,55 тенге, увеличившись за квартал на 4,4%. Самый низкий курс — 61,82 тенге за юань — был отмечен во втором квартале, что по итогам 2024 года привело к среднему курсу за год в 65,25 тенге — на 1,3% выше, чем в 2023 году, но ниже, чем в 2021 и 2022 годах.
Примечательно, что рост курса юаня продолжился и в 2025 году: так, с начала года показатель увеличился с 71,94 тенге до 72,08 тенге на 14 января текущего года. Это может повлиять на конечную стоимость товаров из Китая, таких как автомобили, пользовавшиеся огромным спросом в прошлом году, а также на стоимость товаров на китайских маркетплейсах, где цены изначально обозначаются в юанях. Заметим: объем онлайн-торговли в Казахстане за четыре года вырос в пять раз, достигнув в 2024 году 3 трлн тенге, а к 2029 году, по прогнозам, он превысит 9 трлн тенге. При этом китайские маркетплейсы популярны в РК не только у физлиц, но и у «оптовиков», которые затем перепродают товары оттуда на отечественных площадках.