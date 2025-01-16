В Самаре 16 января будут ремонтировать 11 утечек на водопроводе

В четверг, 16 января, в Самаре будут проводить плановые работы на водопроводе и канализационных сетях. Планом работы на день поделились в «РКС-Самара».
— Продолжаются перекладки канализационных линий в СНТ Дачница, на Измайловском переулке и на улице Советской Армии, — предупредила пресс-служба компании.
Также коммунальщики будут ремонтировать 11 утечек на водопроводах на улице Агибалова, 80, Московское шоссе, 6, улице Авроры, 209, проспекте Карла Маркса, 199, улице Зеленая, 23, улице Степана Разина, 38, улице Ташкентской, 88, улице Перекопской, 5, улице Бобруйской, 15, Аэропортовском шоссе, 181, улице Минской, 33.