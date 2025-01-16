Известный таджикский предприниматель Хайриддин Бобоев решил построить в Узбекистане газовое хранилище

Но у нас остается один вопрос: почему этим не займется «Узбекнефтегаз»? Разве обеспечение стабильного снабжения топливом не входит в их задачи? Почему такая важная инициатива исходит от частного предпринимателя, да еще и из соседней страны? Возможно, именно такие проекты должны быть приоритетными для национальных компаний.