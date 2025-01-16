Известный таджикский предприниматель Хайриддин Бобоев решил построить в Узбекистане газовое хранилище

На днях он встретился с хокимом Ферганской области Хайрулло Бозоровым, чтобы обсудить планы строительства хранилища для сжиженного газа в Бешарыкском районе. Планируется, что объект вместимостью 2 тысячи тонн будет возведен за счет собственных средств предпринимателя.
Ферганская долина в последние годы традиционно сталкивается с проблемами газоснабжения, особенно в зимние периоды. Эти трудности особенно остро ощущают автомобилисты: многие автозаправочные станции закрываются, а те, что остаются работать, вынуждены вводить ограничения из-за нехватки топлива.
Именно поэтому реализация этого проекта открывает важные перспективы: будет налажена поставка сжиженного газа для автомобилей, объектов социальной инфраструктуры и бытовых нужд населения. Это не только улучшит доступность топлива в регионе, но и окажет позитивное влияние на экономическое развитие области.
В ходе встречи стороны договорились продолжить переговоры на основе выбора наиболее подходящего места для реализации проекта и проработки конкретных предложений.
Но у нас остается один вопрос: почему этим не займется «Узбекнефтегаз»? Разве обеспечение стабильного снабжения топливом не входит в их задачи? Почему такая важная инициатива исходит от частного предпринимателя, да еще и из соседней страны? Возможно, именно такие проекты должны быть приоритетными для национальных компаний.