В Ростовской области планируют построить девять школ и два детских сада. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
В текущем году в планах построить два детских сада на 320 мест и девять школ на 9431 место. В их число входят и модульное здание школы на 400 мест. Также в планах приступить к возведению еще одной школы на 1340 мест и выполнить установку модульного здания школы на 400 мест. Кроме того, необходимо построить еще один детский сад на 300 мест.
Отметим, что всего в Ростовской области сейчас работает 2777 школ и других учебных заведений. В их число входят 1205 детских садов.