В Ростовской области планируют построить девять школ и два детских сада

В текущем году в планах построить два детских сада на 320 мест и девять школ на 9431 место. В их число входят и модульное здание школы на 400 мест. Также в планах приступить к возведению еще одной школы на 1340 мест и выполнить установку модульного здания школы на 400 мест. Кроме того, необходимо построить еще один детский сад на 300 мест.