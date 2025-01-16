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В Ростовской области планируют построить девять школ и два детских сада

На Дону в текущем году построят девять школ и два детских сада.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области планируют построить девять школ и два детских сада. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В текущем году в планах построить два детских сада на 320 мест и девять школ на 9431 место. В их число входят и модульное здание школы на 400 мест. Также в планах приступить к возведению еще одной школы на 1340 мест и выполнить установку модульного здания школы на 400 мест. Кроме того, необходимо построить еще один детский сад на 300 мест.

Отметим, что всего в Ростовской области сейчас работает 2777 школ и других учебных заведений. В их число входят 1205 детских садов.

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