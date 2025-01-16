Динамическое ценообразование на билеты ввели на автобус Минск-Гродно

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Систему изменения цены билетов, которая зависит от спроса, запустили в Беларуси на направлении из Минска в Гродно и обратно в белорусскую столицу, сообщили в сервисе по бронированию билетов «Атлас».
Как пояснили в сервисе, динамическое ценообразование — это система, где стоимость билетов зависит от спроса. Но в отличие от самолетов или такси, где действует такая же система, на автобусах она будет работать только в одну сторону, а не туда и обратно.
Однако это не значит, что в зависимости от спроса цена на автобус может стать выше.
«Цена может стать ниже базовой, но не выше», — пояснили в сервисе.
Выгода возможна не только в случае низкого спроса на рейс, но в случае, если билеты приобретаются заранее. В качестве примера приводится базовая стоимость билета, равная 35 рублям. При пониженном спросе или при покупке билета заранее, стоимость проезда может варьироваться от 30 до 33 белорусских рублей.
Такое ценообразование распространяется, как на рейсовые автобусы, так и маршрутки.
Не исключается, что подобную систему введут и на другие маршруты.