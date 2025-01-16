Власти окончательно решили судьбу кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге

Процесс интеграции пространств будет осуществляться постепенно начиная с четвертого квартала 2025 года. В «Салюте» будут проводиться профессиональные фестивали, хакатоны, стажировочные программы, биржи труда, турниры, квартирники, тематические мастерские, авторские и предпремьерные показы. Кроме того, на территории кластера будут располагаться временные штаб-квартиры крупных городских мероприятий. Одним из первых резидентов кластера станет театр «Провинциальные танцы». «Салют» станет базой для труппы на ближайшие два года. Это позволит коллективу продолжать работу в полном объеме на время реконструкции его основной площадки — театра «Колизей».