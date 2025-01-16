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Власти окончательно решили судьбу кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге

В бывшем кинотеатре «Салют» разместят городской молодежный кластер. Это будет многофункциональный центр для дизайна, урбанистики, создания и показов кино, ремесел и другого творчества, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Решение о судьбе кинотеатра приняли совместно губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава города Алексей Орлов. Переоборудованием здания и развитием кластера займется Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

Процесс интеграции пространств будет осуществляться постепенно начиная с четвертого квартала 2025 года. В «Салюте» будут проводиться профессиональные фестивали, хакатоны, стажировочные программы, биржи труда, турниры, квартирники, тематические мастерские, авторские и предпремьерные показы. Кроме того, на территории кластера будут располагаться временные штаб-квартиры крупных городских мероприятий. Одним из первых резидентов кластера станет театр «Провинциальные танцы». «Салют» станет базой для труппы на ближайшие два года. Это позволит коллективу продолжать работу в полном объеме на время реконструкции его основной площадки — театра «Колизей».

Напомним, «Салют» закрыли в 2020 году. Изначально спорное решение было принято потому, что площадка якобы стала бесперспективной. Власти говорили о планах на серьезную реконструкцию, передаче уже бывшего кинотеатра для нужд Дворца творчества детей и молодежи и создании центра визуального развития.