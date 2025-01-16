Строительство многострадального перехода на «Радиоприборе» во Владивостоке сорвано

Мэрия Владивостока приняла решение расторгнуть контракт с компанией-подрядчиком, которая не построила в срок надземный пешеходной переход на остановке «Радиоприбор», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
ООО «Региональная строительная компания» («РСК») будет включена в реестр недобросовестных поставщиков, а также компанию обяжут выплатить неустойку в размере одного млн рублей за невыполненные работы.
«Объект должны были сдать в конце прошлого года. Работы не выполнены, поэтому по решению главы города Константина Шестакова расторгаем контракт и вносим в реестр недобросовестных поставщиков данную компанию», — прокомментировали специалисты управления дорог администрации Владивостока.
Кроме того, специалисты отметили, что «РСК» должна будет заплатить ещё более 12 млн рублей за то, что не завершила в обозначенный срок реконструкцию важнейшего в городе перекрёстка — улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока.
Напомним, о планах оборудовать виадук в районе «Радиоприбора» и демонтировать светофор мэрия сообщала еще в 2022 году. Активисты-урбанисты тогда эту идею не оценили. По их мнению, виадуки нужны только на магистралях с непрерывным движением, где разрешенная скорость больше 60 км/ч.
В феврале 2024 года глава Владивостока Константин Шестаков анонсировал строительство надземного перехода. По мнению мэра, это позволит увеличить пропускную способность дороги и сделает этот участок безопасным для пешеходов и автомобилистов. Виадук будет оснащен подъёмным механизмом для маломобильных граждан. Было объявлено, что длина пролетной части нового перехода составит чуть больше 27 метров, а ширина — три метра. По словам мэра, работы планировалось завершить до 30 ноября 2024 года.
В марте стартовал поиск подрядчика для строительства надземного перехода. Согласно информации, опубликованной на сайте государственных закупок, начальная стоимость контракта оценивалась почти в 40 млн рублей. В июне контракт на строительство надземного пешеходного моста заключен с «Региональной строительной компанией». Отмечалось, что монтаж перехода начнётся в середине сентября и будет проводиться под наблюдением специалистов городской администрации и независимой компании экспертов.
Отметим, что в этом районе, на остановке «Бурачка», есть виадук с подъемниками, которые должны были ввести с момента строительства надземного перехода. Этот виадук открыли в январе 2020 года, пообещав, что возможность комфортного подъема для инвалидов и пожилых обеспечат в ближайшее время. Работы затянулись, в мэрии объясняли, что все упиралось в обязательные проверки и проведение экспертиз. Потом лифты обещали запустить в 2021 году, но возникли проблемы с документацией. В 2022 году сообщалось, что их ввели в эксплуатацию, но подъемники не заработали. В апреле 2023 года стало известно о трудностях с проектной документацией, хотя подъёмник уже был сдан в эксплуатацию. Позже мэр дальневосточной столицы Константин Шестаков заявил, что лифт на виадуке в районе Олега Кошевого во Владивостоке заработает в 2024 году.