Строительство многострадального перехода на «Радиоприборе» во Владивостоке сорвано

Отметим, что в этом районе, на остановке «Бурачка», есть виадук с подъемниками, которые должны были ввести с момента строительства надземного перехода. Этот виадук открыли в январе 2020 года, пообещав, что возможность комфортного подъема для инвалидов и пожилых обеспечат в ближайшее время. Работы затянулись, в мэрии объясняли, что все упиралось в обязательные проверки и проведение экспертиз. Потом лифты обещали запустить в 2021 году, но возникли проблемы с документацией. В 2022 году сообщалось, что их ввели в эксплуатацию, но подъемники не заработали. В апреле 2023 года стало известно о трудностях с проектной документацией, хотя подъёмник уже был сдан в эксплуатацию. Позже мэр дальневосточной столицы Константин Шестаков заявил, что лифт на виадуке в районе Олега Кошевого во Владивостоке заработает в 2024 году.