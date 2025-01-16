Судно компании FESCO отправилось в Антарктиду помогать индийским полярникам

По условиям контракта с Национальным центром полярных и океанических исследований Министерства землеведения Индии, судно доставит топливо, провизию и оборудование на станции «Бхарати» и «Майтри». Эти запасы обеспечат бесперебойную работу исследовательских баз в течение следующего года. Также в рамках миссии планируется проведение ряда научных экспериментов и исследований, направленных на изучение климата и экосистем Антарктиды. Путешествие продлится до апреля 2025 года.