Судно компании FESCO отправилось в Антарктиду помогать индийским полярникам

Дизель-электроход «Василий Головнин» отправился из порта Кейптаун (ЮАР) в свою седьмую экспедицию к берегам Антарктиды. На борту находится груз для индийских научных станций, а также команда полярников, которые заменят коллег, работающих там сейчас. Об этом сообщил Telegram-канал «Транспортная группа FESCO».
По условиям контракта с Национальным центром полярных и океанических исследований Министерства землеведения Индии, судно доставит топливо, провизию и оборудование на станции «Бхарати» и «Майтри». Эти запасы обеспечат бесперебойную работу исследовательских баз в течение следующего года. Также в рамках миссии планируется проведение ряда научных экспериментов и исследований, направленных на изучение климата и экосистем Антарктиды. Путешествие продлится до апреля 2025 года.
Кроме экипажа и индийских ученых, на судне находится тревел-блогер Константин Парфеньев, автор канала «Место на Земле». Его задача — рассказывать о ходе экспедиции в социальных сетях и делиться подробностями со своими подписчиками. Он планирует снимать видеоролики, публиковать фотографии и описывать повседневную жизнь участников миссии.
Дизель-электроход назван в честь Василия Михайловича Головнина (1776−1831) — русского мореплавателя, исследователя Тихого океана и Курильских островов, совершившего два кругосветных плавания. Его имя стало символом преданности науке и исследованию неизведанных территорий.