Средняя предлагаемая зарплата в Петербурге достигла 80 тысяч рублей

Недавно Петростат отчитался, что средняя зарплата в Петербурге превысила 105 тысяч рублей. Правда, такое значение было в октябре. При этом на середину зимы средние предлагаемые зарплаты сотрудникам оказались на порядок ниже — 80 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса hh.ru.
— Анализ рынка труда Северной столицы показывает, что на данный момент средняя зарплата горожанина достигла 80 тысяч рублей, что на 10 тысяч больше, чем годом ранее в середине зимы, — уточнили специалисты.
Самую высокую зарплату сейчас предлагают топ-менеджерам — более 141 тысячи рублей, в сфере автобизнеса и области инвестиций — свыше 120 тысяч рублей. Более 100 тысяч рублей готовы платить в сфере транспорта, строительства, IT и сельском хозяйстве.
За последний год петербургские работодатели сильнее всего увеличили зарплаты специалистам по продаже и ремонту авто — на 20 тысяч рублей, водителям, логистам и курьерам — в среднем на 19 тысяч рублей, страховщикам и работникам сельского хозяйства — на 16 тысяч рублей.