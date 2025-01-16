Средняя предлагаемая зарплата в Петербурге достигла 80 тысяч рублей

Недавно Петростат отчитался, что средняя зарплата в Петербурге превысила 105 тысяч рублей. Правда, такое значение было в октябре. При этом на середину зимы средние предлагаемые зарплаты сотрудникам оказались на порядок ниже — 80 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса hh.ru.