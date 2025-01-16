По новому стандарту начали работать все банки Казахстана

Переход на международный стандарт работы ISO 20022 казахстанские банки начали еще в прошлом году. Главная цель перехода на новый формат заключалась в автоматизации бизнес-процессов и снижении затрат участников финансового рынка. Теперь же, как сообщает Национальный банк РК, переход платежных и информационных систем на новый стандарт ISO 20022 завершили все банки второго уровня.