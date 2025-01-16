На Среднем Урале на обновление общественных пространств потратят 1,2 млрд рублей

В 2025 году в населенных пунктах Свердловской области обновят 34 общественных и 4 дворовые территории. На эти цели потратят 1,2 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
В этом году продолжится благоустройства территории возле Авиаметаллургического техникума в Верхней Салде, где появятся тротуары, велодорожки, система освещения, газоны, спортивная и детская площадки, зона для воркаута, светодиодный фонтан, световая арка, литературная площадь с интерактивными скамейками.
В Каменске-Уральском к Году защитника Отечества обновят Аллею Славы, где обновят дорожки, установят малые архитектурные формы, поставят новый мемориал.
В Верхней Туре обновят территорию от центральной площади до Парка Победы. Вдоль улице Машиностроителей появятся: площадь «Семь жемчужин», сквер для проведения ярмарок, пешеходная зона, обновят сам Парк Победы. Все новшества оформят в едином архитектурном стиле.