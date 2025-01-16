Новый завод стройматериалов построят в Хабаровске на площадке ТОР

По информации пресс-службы КРДВ, в рамках договорённостей резидент получит в своё распоряжение земельный участок в границах ТОР «Хабаровск». Согласно планам, после ввода в эксплуатацию завод ежегодно будет выпускать до 400 тысяч кубометров готовой продукции. Для работы на новом предприятии привлекут около 140 жителей региона. Завершение строительства и запуск производства запланирован на конец 2026 — начало 2027 года. Открытие нового производства каменной ваты может увеличить экспорт этой продукции в страны АТР, в том числе Китай, на 20%.