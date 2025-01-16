Новый завод стройматериалов построят в Хабаровске на площадке ТОР

Новый завод по производству каменной ваты построит компания «Технониколь» на площадке территории опережающего развития «Хабаровск». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», накануне соответствующее соглашение было подписано между инвестором и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Завод станет уже третьим в структуре резидента — вложения в проект оцениваются в сумму выше трёх миллиардов рублей.
По информации пресс-службы КРДВ, в рамках договорённостей резидент получит в своё распоряжение земельный участок в границах ТОР «Хабаровск». Согласно планам, после ввода в эксплуатацию завод ежегодно будет выпускать до 400 тысяч кубометров готовой продукции. Для работы на новом предприятии привлекут около 140 жителей региона. Завершение строительства и запуск производства запланирован на конец 2026 — начало 2027 года. Открытие нового производства каменной ваты может увеличить экспорт этой продукции в страны АТР, в том числе Китай, на 20%.
— Предусмотренные российским законодательством субсидии, налоговые льготы и административная поддержка, а также предоставление земельного участка и подключение к системе газоснабжения сократят сроки и облегчат реализацию проекта. В итоге мы сможем быстрее открыть производство и обеспечить потребителей в России и странах АТР теплоизоляционными материалами, — сказал управляющий партнер компании «Технониколь» Сергей Колесников.
Отмечается, что на предприятии будет установлено современное оборудование, отвечающее мировым стандартам. Применение передовых разработок позволит повысить эффективность технологических процессов, качество выпускаемой продукции и производительность труда, а также снизит издержки. Кроме того, большое внимание будет уделено экологической безопасности: запланирована установка дополнительных систем очистки атмосферных выбросов и организация замкнутого цикла водопотребления.