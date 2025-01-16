Волгоградцам объяснили, как избежать переплат за электроотопление

Так, больше всего градация затронет тех, кто пользуется электроотоплением, но по тем или иным причинам не уведомил о его использовании. В отопительный сезон те, кого можно причислить к категории «население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками…», смогут рассчитывать на льготный тариф от 4,64 рублей за кВт/час в пределах все тех же 3900 кВт*ч в месяц.