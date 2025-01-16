Роспотребнадзор усилит контроль качества добытой в Черном море рыбы

Кроме того, предпринимаются все необходимые меры для защиты здоровья населения и для того, чтобы на стол россиян попадала только безопасная рыбная продукция, подчеркнули в ведомстве. Лаборатории Роспотребнадзора оснащены всеми необходимыми современными средствами, на сегодняшний день уже проведено 102 исследования.