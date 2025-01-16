Роспотребнадзор усилит контроль качества добытой в Черном море рыбы

«В Краснодарском крае и Республике Крым специалисты Роспотребнадзора привлекут дополнительные лабораторные мощности для укрепления мониторинга и контроля показателей качества окружающей среды, а также безопасности морепродуктов. С этой целью будут задействованы усиленные лаборатории ведомства в Анапе и Ялте», — говорится в сообщении.
Для оценки безопасности рыбы и морепродуктов, добытых в Черном море, Роспотребнадзор вводит усиленный контроль на наличие потенциально опасных веществ, в том числе нефтепродуктов, пояснили в пресс-службе.
Кроме того, предпринимаются все необходимые меры для защиты здоровья населения и для того, чтобы на стол россиян попадала только безопасная рыбная продукция, подчеркнули в ведомстве. Лаборатории Роспотребнадзора оснащены всеми необходимыми современными средствами, на сегодняшний день уже проведено 102 исследования.
В пресс-службе подчеркнули, что также в зоне чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов на Черноморском побережье, сотрудники ведомства продолжают ежедневный лабораторный контроль показателей качества окружающей среды — исследуются качество атмосферного воздуха в зонах жилой застройки и работы ликвидаторов, воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, готовых блюд из полевых кухонь и мест размещения волонтеров.
Кроме того, специалисты приступили к исследованию песка после проведения работ по очистке от нефтепродуктов.
В ведомстве уточнили, что ситуация остается на личном контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов.
Десятого января из «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.