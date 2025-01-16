«От востока до запада»: в каких городах Калининградской области будут ремонтировать дома в 2025 году

В 2024 году региональный Фонд капремонта планирует отремонтировать 257 домов. В порядок приведут фасады, кровли, либо оба конструктивных элемента зданий. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе организации.
Основной объём работ выполнят в Калининграде. Фонд планирует отремонтировать 55 крыш и 84 фасада. Дома обновят как на центральных улицах (Черняховского, Горького, проспекты Мира, Победы и другие), так и на удалённых (Львовская, Земельная, Алябьева и прочие).
На втором месте по объёму работ — Советск. В 2025 году там обновят 11 крыш и 13 фасадов. Большинство зданий находятся в центре города. В частности, капитальный ремонт будут вести на улицах Невского, Горького, Луначарского и в начале Школьной.
Работы планируют и в других муниципалитетах. Фонд обновит дома в Зеленоградске, Черняховске, Балтийске, Пионерском, Правдинске, Краснознаменске, Немане, Нестерове, Гурьевске, Гусеве, Ладушкине, Светлогорске, Озёрске, Полесске, Гвардейске, Багратионовске, Мамоново и Славске.
Также в порядок приведут дома в малых населённых пунктах. Фасады и крыши обновят в посёлках Корнево, Волочаевское, Черепаново (Светловский округ), Знаменск, Комсомольск, Талпаки, Ровное (Гвардейский округ), Большое и Малое Исаково, Заречье, Яблоневка, Луговое, Светлое (Гурьевский округ), Ульяново (Неманский округ), Железнодорожный, Крылово (Правдинский округ), Большаково, Тимирязево (Славский округ), Акулово, Жилино (Неманский округ), Маяковское (Гусевский округ), Дивное (Балтийский округ) и Междуречье (Черняховский округ).
«Всего в Калининградской области запланирован капитальный ремонт крыш и/или фасадов в 257 МКД. Дополнительно сообщаем, что в 2025 году запланировано проведение 1099 видов работ, в том числе: разработка проектной документации в отношении 490 МКД, проведение 614 строительно-монтажных работ (капитальный ремонт 155 крыш, 140 фасадов, 191 внутренней инженерной системы, 20 подвалов, 41 фундамента, 3 подъездов, монтаж архитектурно-художественной подсветки на 4 МКД и замена 60 лифтов)», — сообщили в пресс-службе фонда.
Ранее депутаты Законодательного собрания утвердили повышение платы за капитальный ремонт в Калининградской области. С 1 июля 2025 года размер взноса увеличится до 9,9 рубля за квадратный метр.