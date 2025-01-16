В СФО появились новые субсидируемые межрегиональные маршруты

В списке — 267 позиций, в том числе 77 направлений, связывающих города Сибири друг с другом либо с регионами других федеральных округов, минуя Москву.
В ноябре прошлого года Росавиация, как главный распределитель бюджетных средств по программам субсидирования авиарейсов, заявила о том, что в 2025-м пассажиры по-прежнему смогут пользоваться воздушным транспортом по сниженным тарифам. Сейчас действуют три таких программы, предусматривающие поддержку прямых межрегиональных рейсов (без пересадки в столице), отдельно — авиамаршрутов на Дальний Восток и в Калининград, а также социально значимых перелетов между субъектами Дальневосточного федерального округа.
«Все три программы будут действовать и в 2025—2027 годах. Средства на их реализацию предусмотрены — по 24,6 миллиарда рублей ежегодно, что соответствует уровню поддержки из федерального бюджета в этом году», — отметили в Росавиации.
Сообщение появилось в то время, когда федеральный бюджет — 2025 еще не был принят, поэтому возникли опасения, что Росавиация не успеет до конца года распределить субсидии, а авиакомпании не смогут планировать рейсы и продавать билеты с 1 января. Однако в агентстве заверили, что отбор перевозчиков по субсидируемым маршрутам завершится вовремя.
Согласно утвержденному списку на 2025 год, в СФО больше всего льготных маршрутов приходится на Новосибирск и Красноярск. В столице Сибири из 22 отобранных направлений двадцать обслуживает авиакомпания S7. В их числе — Барнаул, Волгоград, Ижевск, Казань, Кемерово, Кызыл, Надым, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Талакан, Ульяновск, Ханты-Мансийск и Челябинск.
Авиакомпания «ЮВТ Аэро» будет выполнять субсидируемые рейсы в Тобольск, авиакомпания «Ямал» — в Салехард.
Напомним, что программы реализуются на условиях совместного финансирования из средств федерального и региональных бюджетов. Для Новосибирской области Росавиация установила нижний порог софинансирования в 50,5 процента, верхний — в 95 процентов (совместно с регионом, где находится принимающий рейс аэропорт).
Для Красноярска также утверждено 22 направления. Льготные перевозки будут осуществлять «Аэрофлот» (одиннадцать маршрутов), «КрасАвиа» (десять) и авиакомпания «Азимут» (один маршрут). Субсидируются полеты в Кызыл, Ленск, Магадан, Мирный, Нерюнгри, Нижнеангарск, Нижневартовск, Новокузнецк, Новый Уренгой, Олекминск, Омск, Полярный, Самару, Сургут, Таксимо, Талакан, Томск, Тюмень, Уфу, Чару, Челябинск и Читу. Еще два направления Красноярск будет обслуживать как принимающая сторона. Доля софинансирования из краевого бюджета — от пяти до пятидесяти пяти процентов.
Всего в этом году к числу субсидируемых добавлено 72 новых прямых межрегиональных маршрута. В том числе в СФО по льготным тарифам можно будет летать из Горно-Алтайска в Уфу, из Иркутска в Таксимо (Бурятия). В целом на реализацию программы, по сообщению Росавиации, в федеральном бюджете предусмотрено 7,95 миллиарда рублей. Ожидается, что в этом году по субсидируемым маршрутам восемнадцати авиакомпаний выполнят более сорока тысяч рейсов и перевезут свыше 2,5 миллиона пассажиров.
В 2024 году участниками всех трех программ были 26 авиакомпаний, которые обслуживали 429 субсидируемых маршрутов. По данным за январь-сентябрь, на эти рейсы авиакомпании продали более 4,7 миллиона льготных билетов и перевезли 3,9 миллиона пассажиров.
Прямая речь.
Роман Старовойт, министр транспорта РФ:
— С 29 декабря по 8 января российские авиакомпании перевезли свыше трех миллионов пассажиров, в том числе 2,2 миллиона — внутри страны. Загрузка на рейсах достигла 85 процентов, на два процента превысив прошлогодний показатель. В зимнем расписании авиакомпаний появилось более 50 новых маршрутов. Спросом пользовались перевозки на курорты Северного Кавказа, в Калининградскую область, на Алтай. Значительно увеличился межрегиональный пассажиропоток. C 1 января действует скидка в 50 процентов на перевозку семей с детьми до 12 лет. Ее предоставляют на всех внутренних маршрутах 23 крупнейшие российские авиакомпании. Перевезено уже более 260 тысяч детей.