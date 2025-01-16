В СФО появились новые субсидируемые межрегиональные маршруты

Всего в этом году к числу субсидируемых добавлено 72 новых прямых межрегиональных маршрута. В том числе в СФО по льготным тарифам можно будет летать из Горно-Алтайска в Уфу, из Иркутска в Таксимо (Бурятия). В целом на реализацию программы, по сообщению Росавиации, в федеральном бюджете предусмотрено 7,95 миллиарда рублей. Ожидается, что в этом году по субсидируемым маршрутам восемнадцати авиакомпаний выполнят более сорока тысяч рейсов и перевезут свыше 2,5 миллиона пассажиров.