Полуприцепы начали производить на бывшем заводе Liebherr в Дзержинске

Первую единицу продукции — автовоз с уникальным VIN-номером — собрали в конце декабря 2024 года.



По данным Telegram-канала «Грузовики и вообще», производство стартовало с выпуска автовозов, поскольку этот тип полуприцепов пользуется высоким спросом. Однако в течение 2025 года предприятие намерено наладить выпуск ещё 6−8 моделей полуприцепов различного назначения.



Проект полностью опирается на российскую инженерную мысль. При производстве используются компоненты отечественного производства, а также детали, поставляемые из Европы и Китая.