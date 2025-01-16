На Кубани цены на яйца упали на 16% за год. Об этом сообщили в пресс-службе департамента потребительской сферы Краснодарского края.
В настоящее время в магазинах установилась оптимальная с точки зрения баланса спроса и предложения розничная цена на яйца. Средняя цена за десяток составляет от 110 до 130 рублей. Упаковка 30 штук обойдется примерно в 250−350 рублей.
Вместе с тем в магазинах зафиксировали значительный рост стоимость сливочного масла. Причиной подорожания является повышение себестоимости молока и удорожание его закупочный цены. На производство одного килограмма масла требуется около 22 литров молока-сырья.