Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дворец спорта в Ростове планируется открыть 1 сентября

Ремонт крупного крытого спортобъекта донской столицы — Ростовского-на-Дону Дворца спорта — идет опережающими темпами: его строительная готовность — почти 85%.

Источник: министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.

— Планируется, что обновленный Дворец спорта откроется к 1 сентября — на несколько месяцев раньше намеченного срока, — говорится в сообщении.

строительство