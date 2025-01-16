Дворец спорта в Ростове планируется открыть 1 сентября

Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.
— Планируется, что обновленный Дворец спорта откроется к 1 сентября — на несколько месяцев раньше намеченного срока, — говорится в сообщении.
Ремонт крупного крытого спортобъекта донской столицы — Ростовского-на-Дону Дворца спорта — идет опережающими темпами: его строительная готовность — почти 85%.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.
— Планируется, что обновленный Дворец спорта откроется к 1 сентября — на несколько месяцев раньше намеченного срока, — говорится в сообщении.