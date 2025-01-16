Почти 30 тысяч мандарин из Пакистана не пустили в Приморье

Мандарины из Пакистана не пропустили в Приморский край. Об этом рассказали специалисты Россельхознадзора. Отмечается, что на фруктах был замечен опасный вредитель.
Во время проверки специалисты отобрали пять образцов из общей партии мандаринов весом 133 тонны. Эти образцы отправили на исследование в Дальневосточный филиал ФГБУ «ВНИИКР». Позже удалось установить, что в части партии, вес которой был почти 30 килограмм, содержатся карантинные для стран Евразийского экономического союза вредители.
После того, владелец продукции, который привез мандарины в Россию, допустил ошибку хранения. Фрукты будут храниться при температуре не выше +3 °С в течение длительного времени, чтобы уничтожить насекомых.
Испорченные мандарины будут уничтожены.