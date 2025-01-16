Почти 30 тысяч мандарин из Пакистана не пустили в Приморье

Во время проверки специалисты отобрали пять образцов из общей партии мандаринов весом 133 тонны. Эти образцы отправили на исследование в Дальневосточный филиал ФГБУ «ВНИИКР». Позже удалось установить, что в части партии, вес которой был почти 30 килограмм, содержатся карантинные для стран Евразийского экономического союза вредители.