Снос дома на Нариманова в Ростове одобрила Госэкспертиза

Эта информацию опубликовали 15 января на сайте Единого государственного реестра заключений.
Дом был признан аварийным еще в 2020 году. Однако жителей оттуда не расселили пока в конце января 2024 года у дома не начала обрушаться стена. Жильцов эвакуировали, а на следующий день там рухнул подъезд.
Вернуться в дом и забрать свои вещи у горожан не получилось. Дом мог начать обрушаться.
С 15 июля прошлого года дом должны были начать сносить. В дело вмешался Следственный комитет. Здание было признано вещественным доказательством.