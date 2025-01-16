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Снос дома на Нариманова в Ростове одобрила Госэкспертиза

Государственная экспертиза одобрила проект сноса многоквартирного дома на Нариманова, 72/3.

Эта информацию опубликовали 15 января на сайте Единого государственного реестра заключений.

Дом был признан аварийным еще в 2020 году. Однако жителей оттуда не расселили пока в конце января 2024 года у дома не начала обрушаться стена. Жильцов эвакуировали, а на следующий день там рухнул подъезд.

Вернуться в дом и забрать свои вещи у горожан не получилось. Дом мог начать обрушаться.

С 15 июля прошлого года дом должны были начать сносить. В дело вмешался Следственный комитет. Здание было признано вещественным доказательством.

недвижимость