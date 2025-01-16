В Симферополе строят новую поликлинику. Ввести в эксплуатацию планируют весной

В настоящее время продолжается установка оборудования для вентиляции и кондиционирования, а также проводятся работы по монтажу потолков и укладке плитки в санузлах и процедурных комнатах. Ведутся пуско-наладочные работы лифтов, — добавил Председатель Совмина, отметив, что параллельно выполняются работы по армированию подпорной стены и подготовке территории для благоустройства. Несмотря на высокий уровень готовности, зафиксировано отставание от плана-графика. Юрий Гоцанюк дал поручение увеличить численность рабочих на объекте, чтобы все работы были завершены в установленные договором сроки. Справочно: