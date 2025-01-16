«Белавиа» запустит прямой рейс из Бреста в Санкт-Петербург

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Брест и Санкт-Петербург свяжет прямое авиасообщение, первый регулярный рейс планируется 2 апреля 2025 года, сообщили в пресс-службе «Белавиа».
Полетная программа из Бреста в культурную столицу России будет выполняться пока два раза в неделю — по средам и субботам. Время в пути — а это более 1100 км — составит 1 час 50 минут.
Из областного центра самолеты будут отправляться в 16:15, а прилетать в Петербург — в 18:05. Обратный вылет в 18:55, прилет в Брест — в 20:40. Стоимость билетов туда-обратно с ручной кладью стартует от 106 евро.
В апреле прошлого года «Белавиа» возобновила полеты из Бреста в Москву — спустя 30 лет.
Рейсы выполняются в аэропорт Шереметьево. Сначала отечественная компания летала в российскую столицу из Бреста два раза в неделю, а в октябре увеличила частоту до четырех рейсов: по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.
Маршрут Брест — Москва востребован в том числе среди украинских граждан, которые хотят попасть в РФ через Беларусь. Ранее для этого у них было несколько вариантов, а теперь они могут прибыть в Россию фактически только через аэропорт Шереметьево.