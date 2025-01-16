Гендиректором «Уралхиммаш» стал вице-президент группы «Синара» Евгений Гриценко

Евгению Гриценко 54 года. Он окончил Уральский государственный технический университет (ныне — УрФУ) по двум специальностям инженер-физик и инженер-экономист. В 1994 году начал работать на Северском трубном заводе, где прошел путь от инженера до финансового директора предприятия. С 2006 года работает в группе «Синара». С 2013 по 2017 года возглавлял холдинг «Синара — Транспортные машины». С 2017 года является вице-президентом группы «Синара».