Строительная компания из Самары подала в суд на мэрию Тольятти

На мэрию в Тольятти подали в суд. С иском в арбитражный суд Самарской области обратилась строительная компания ООО «Базис». Коммерческая фирма требует расторгнуть контракт на строительство очистных сооружений в Автозаводском районе Тольятти, заключенный в 2021 году.
— Взыскать с администрации Тольятти стоимость фактически выполненных работ в размере более 40 миллионов рублей, — говорится в документах суда.
Также мэрию Автограда хотят обязать компенсировать судебные расходы — 206 тысяч рублей.
Это дело уже рассматривали в суде, была назначена судебная экспертиза. По ходатайству ее срок продлили. Очередное заседание было назначено на 28 ноября, но стороны просили его отложить. После этого суд постановил возобновить производство по делу, теперь заседание назначили на 21 января.