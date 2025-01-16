Строительная компания из Самары подала в суд на мэрию Тольятти

Это дело уже рассматривали в суде, была назначена судебная экспертиза. По ходатайству ее срок продлили. Очередное заседание было назначено на 28 ноября, но стороны просили его отложить. После этого суд постановил возобновить производство по делу, теперь заседание назначили на 21 января.