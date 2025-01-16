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В Краснодаре за год собрали 291,5 млн рублей от оплаты парковок

В Краснодаре водители уплатили 532 млн рублей штрафов за парковочные места.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре за год собрали 291,5 млн рублей от оплаты парковок. Еще 532 млн рублей получено от уплаты штрафов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Всего за год водители совершили 4 091 530 парковочных сессий.

«Все полученные средства идут на содержание транспортной инфраструктуры города», — напомнили в департаменте.

В Краснодаре оборудовано 270 муниципальных парковок на 11,6 тысячи мест. Стоимость составляет 30, 40, 50, 60 и 100 рублей в зависимости от парковочной зоны.

Бесплатно автомобиль может находиться на стоянке первые 15 минут до и после оплаты. С 20:00 до 8:00 на большинстве парковок открытого типа плату не взимается.