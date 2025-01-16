За праздники бесплатно в транспорте проехали 350 тысяч екатеринбуржцев

В Екатеринбурге с 31 декабря 2024 года по 1 января 2025 года на метро, троллейбусах и трамваях проехали 350 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации города.
В мэрии Екатеринбурга отметили, что такая практика была востребована среди горожан. В дальнейшем данный механизм будут применять в следующие годы.
— Пассажиропоток распределился следующим образом: 161 тысячу человек перевезли трамваи, 131 тысячу человек — метрополитен, 57,1 тысячи человек — троллейбусы. В целом количество пассажиров увеличилось почти на 21% (в прошлом году в этот период общественным транспортом воспользовались 287,7 тысячи человек), — рассказали в мэрии города.
Решение о бесплатном проезде было принято главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Это стало возможным благодаря введению системы брутто-контрактов.