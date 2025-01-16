За праздники бесплатно в транспорте проехали 350 тысяч екатеринбуржцев

В Екатеринбурге с 31 декабря 2024 года по 1 января 2025 года на метро, троллейбусах и трамваях проехали 350 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации города.