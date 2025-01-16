Суд засекретил дело о конфискации активов зернотрейдера «Родные поля»

В иске с требованием о конфискации активов «Родных полей прокуратура указала, что в 2023 году Петр Ходыкин в целях обхода действующих в РФ ограничений по контролю иностранцами над стратегическими предприятиями и сокрытия своего владения активом инициировал создание КЗПИФ “Логистик” (комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд), куда перевел принадлежащие ему 100% долей ООО “Родные поля”. Вместе с тем, права на управление имуществом компании он передал ООО “Современные фонды недвижимости”. На самом же деле, как заявляет прокуратура, Петр Ходыкин “от полномочий единственного участника ООО “Родные поля” не отказался, продолжил определять судьбу общества и прямо влиять на его хозяйственную деятельность”.