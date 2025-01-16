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Лукашенко убежден, что Беларусь должна строить вторую АЭС

Лукашенко сказал о необходимости строительства второй АЭС в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о строительстве второй атомной электростанции в республике, передает БелТА.

В частности, при посещении Минского городского технопарка, белорусский президент обратил внимание на возрастающую потребность в стране в электроэнергии, в том числе на производстве, а также среди физлиц. Например, было указано на постоянно растущий парк электромобилей.

В связи с этим Лукашенко заявил, что убежден в том, что Беларуси нужно построить вторую АЭС.

— Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС, — подчеркнул президент.

Напомним, что Александр Лукашенко посещает Минский городской технопарк 16 января.