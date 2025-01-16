Лукашенко убежден, что Беларусь должна строить вторую АЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о строительстве второй атомной электростанции в республике, передает БелТА.
В частности, при посещении Минского городского технопарка, белорусский президент обратил внимание на возрастающую потребность в стране в электроэнергии, в том числе на производстве, а также среди физлиц. Например, было указано на постоянно растущий парк электромобилей.
В связи с этим Лукашенко заявил, что убежден в том, что Беларуси нужно построить вторую АЭС.
— Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС, — подчеркнул президент.
Напомним, что Александр Лукашенко посещает Минский городской технопарк 16 января.