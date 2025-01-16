«Баба с возу»: Чебан — о возможном возобновлении поставок газа в Приднестровье

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Дочерняя для «Молдовагаза» компания «Тираспольтрансгаз» не имеет права заключать контракты без согласования с учредителем, но для «Молдовагаза» ситуация с договоренностями о поставках газа из России в Приднестровье является облегчением, заявил в телеэфире врио компании Вадим Чебан и даже вспомнил в связи с этим русскую пословицу.
«На минуточку, никаких соглашений без согласования с учредителем они не имеют права заключать. Это процедурный момент, корпоративный. Поэтому мы запросили, что они там заключили, какой рамочный договор о поставке. Интересная, конечно, ситуация. Знаете, в этом случае, не знаю, буду откровенным. Как бы для “Молдовагаза” это легко. Баба с возу — кобыле легче. Идите, покупайте на рынке».
Он, однако, заметил, что «Молдовагаз» предлагал Тирасполю «такую же модель взаимодействия».
Ранее Чебан заявлял, что АО «Молдовагаз» готово закупить природный газ по рыночным ценам для «Тираспольтрансгаз», при условии оплаты поставок в молдавских леях. При этом 2 января Молдова впервые осуществила тестовую закупку газа в Болгарии, который был доставлен в республику по Трансбалканскому коридору. В АО «Молдовагаз» при этом отметили, что компания не может быть зарегистрирована в качестве участника газового рынка в европейских странах, поэтому для осуществления закупки был заключен агентский договор с АО Energocom.
«Господин Красносельский (лидер Приднестровья, — ред.) 31 августа сказал о том, что Трансбалканский коридор и маршрут опробован, он работает. В итоге у нас никакой коммуникации со стороны “Газпрома” по Трансбалканскому коридору не было», — заявил Чебан.
По его словам, чтобы подавать по Трансбалканскому коридору, нужно менять действующий контракт, изменить точки доставки. Однако со стороны «Газпрома» желания изменить контракт не было, утверждает Чебан.
«Нужно изменить, мы об этом написали “Газпрому” еще в начале декабря, это можно сделать очень быстро, главное, чтобы для этого было желание. — Желания не было со стороны “Газпрома”? — Не было, по крайней мере, его до сих пор нет», — отметил он в телеэфире.
Что касается долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», то российский концерн не просил о выплате долга, речь шла о соглашении по урегулированию, сообщил Вадим Чебан.
«Нет, Газпром не просил об оплате, он просил о том, чтобы было какое-то соглашение по урегулированию, ну, отсрочка платежа и так далее».
Чебан подтвердил, что основная сумма долга была накоплена с 2011 по 2014 годы, «это связано с тарифной политикой… это связано с “Термоэлектрикой”, связано с потерями природного газа», — сказал врио главы «Молдовагаза».
Он не исключил, что газовый договор от 2021 года может быть расторгнут.
«Судя по тому, как развиваются события, я не исключаю такой вариант. — С чьей стороны? — Ну, со стороны “Молдовагаза”. — Почему? — Ну, я смотрю, как, скажем, развиваются события, потому что… Если, допустим, каким-то образом для “Тирраспольтрансгаза” найдется возможность покупать газ на рынке, и они не захотят с нами работать, хотя по закону не получится, то здесь, может, этот контракт будет в режиме, скажем, ожидания», — отметил Вадим Чебан.
На территории Приднестровья с 11 декабря действует режим ЧС в энергетике, он продлится до 8 февраля. На сегодняшний день промышленные предприятия региона приостановили работу из-за энергетического кризиса, вызванного прекращением поставок российского газа. Исключение составили только организации, которые занимаются производством продовольствия, то есть обеспечивают продовольственную безопасность Приднестровья.
ЧП в связи с энергокризисом было объявлено и в правобережной Молдове, оно действует с 16 декабря сроком на 60 дней.