«Баба с возу»: Чебан — о возможном возобновлении поставок газа в Приднестровье

«Судя по тому, как развиваются события, я не исключаю такой вариант. — С чьей стороны? — Ну, со стороны “Молдовагаза”. — Почему? — Ну, я смотрю, как, скажем, развиваются события, потому что… Если, допустим, каким-то образом для “Тирраспольтрансгаза” найдется возможность покупать газ на рынке, и они не захотят с нами работать, хотя по закону не получится, то здесь, может, этот контракт будет в режиме, скажем, ожидания», — отметил Вадим Чебан.