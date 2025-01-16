В аэропорту Ферганы установили новое светосигнальное оборудование

Как отмечается, до этого времени на аэродроме было установлено светосигнальное оборудование типа ОМИ «Луч-4у» 1984 года выпуска, которое по своему техническому и моральному состоянию устарело, выработало более трех сроков эксплуатации и не соответствовало требованиям Авиационных правил Узбекистана и ИКАО.