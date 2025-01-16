ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В аэропорту Ферганы установили новое светосигнальное оборудование, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.
Поскольку аэродром в данном аэропорту используют совместно с министерством обороны РУз, было принято обоюдное решение об установке оборудования современного типа.
«Uzbekistan Airports совместно с Министерством обороны Республики Узбекистан реализовали проект по установке нового светосигнального оборудования на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта “Фергана”, — говорится в сообщении.
На сегодняшний день завершены все пусконаладочные работы нового оборудования по типу САТ-1 (ИКАО) и произведена летная проверка.
Как отмечается, до этого времени на аэродроме было установлено светосигнальное оборудование типа ОМИ «Луч-4у» 1984 года выпуска, которое по своему техническому и моральному состоянию устарело, выработало более трех сроков эксплуатации и не соответствовало требованиям Авиационных правил Узбекистана и ИКАО.
«Заход на посадку осуществлялся только с одного посадочного курса, а уровень освещенности огней был ниже удовлетворительного. Постоянно поступали замечания от экипажей воздушных судов», — рассказал начальник отдела аэродромно-технического обеспечения полетов Uzbekistan Airports Бахтиёр Рахматуллаев.
Новая же система светосигнального оборудования позволит обеспечить точный заход на посадку по первой категории ИКАО CAT-I с обоих курсов в дневное и ночное время в сложных метеорологических условиях с дальностью видимости на ВПП, пояснили в пресс-службе компании.